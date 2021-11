Neuburg

vor 16 Min.

Was die Impfpflicht für Neuburger Soldatinnen und Soldaten bedeutet

Plus Die Bundeswehr führt eine Impfpflicht für ihre Soldatinnen und Soldaten ein. Was das für das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg in der Praxis bedeutet.

Von Katrin Kretzmann

Eine Impfung gegen das Corona-Virus ist für alle deutschen Soldatinnen und Soldaten künftig verpflichtend. Das hat die geschäftsführende Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vergangene Woche verkündet. Damit ist die Bundeswehr die erste Einrichtung in Deutschland, die eine Impfpflicht anordnet – wobei es keine Pflicht im klassischen Sinn, sondern vielmehr eine verpflichtende Duldung ist. Für die Angehörigen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg kommt diese neue Regelung nicht überraschend. Die Impfquote der knapp 1000 Kameradinnen und Kameraden im hiesigen Verband liegt bei 94 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen