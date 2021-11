Wechsel an der KJF Klinik: Neuer Ärztlicher Direktor in Neuburg

Wechsel an der KJF Klinik Sankt Elisabeth Neuburg: Chefarzt Dr. Achim Wolf tritt die Nachfolge von Dr. Stephan Seeliger an. Welche Qualifikationen der neue Ärztliche Direktor mitbringt.

Die KJF Klinik Sankt Elisabeth hat einen neuen Ärztlichen Direktor. Anlässlich des Weggangs von Dr. Stephan Seeliger zum Ende des Jahres 2021 hat die Klinik die Nachfolge erfolgreich geregelt, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Dr. Achim Wolf, Chefarzt der Abteilung Allgemein-, Viszeral- und endokrine Chirurgie, hat zum 1. November das Amt des Ärztlichen Direktors übernommen und wird damit zum ständigen Mitglied der Klinikleitung der KJF Klinik Sankt Elisabeth. Im Namen der gesamten Klinikleitung dankt Geschäftsführer Gerd Koslowski Dr. Achim Wolf dafür, dass dieser mit dem Amt zusätzliche Verantwortung übernimmt: „Es freut uns sehr, dass Herr Dr. Achim Wolf neben seiner Chefarzttätigkeit zusätzlich Verantwortung für die KJF Klinik Sankt Elisabeth als Ärztlicher Direktor und Mitglied der Klinikleitung übernimmt. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Neuer Ärztlicher Direktor an der KJF Klinik Sankt Elisabeth Neuburg

Dr. Achim Wolf hat zum 01. Juli 2018 die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und endokrine Chirurgie von Dr. Eugen Brunner als Chefarzt an der KJF Klinik Sankt Elisabeth übernommen. Zuvor war er als geschäftsführender Oberarzt der chirurgischen Klinik am Klinikum Ingolstadt tätig. Wolf studierte und promovierte in Heidelberg und war zehn Jahre an der chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf beschäftigt.

Berufsbegleitend hat er den Masterstudiengang in Gesundheitsmanagement erfolgreich an der Fachhochschule Ingolstadt abgeschlossen. Zu seinen Fachgebieten gehören die minimal-invasive Chirurgie auch bei onkologischen (Tumor-) Operationen sowie die Magen-Darm-Leber-Chirurgie und die Hernienchirurgie. Wolf führt sämtliche Operationen der Allgemein- und Viszeralchirurgie durch. Aufgrund seiner besonderen Spezialisierung in der endokrinen Chirurgie operiert er Patientinnen und Patienten aus einem überregionalen Einzugsgebiet an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Nebenniere, heißt es von der Klinik.

Neuburg: Chefarzt Dr. Achim Wolf ist neuer Ärztlicher Direktor an der KJF Klinik Sankt Elisabeth

Vorgänger Dr. Stephan Seeliger hatte zum 1. Juli 2011 die Position als Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin an der KJF Klinik Sankt Elisabeth angetreten. Während seiner Tätigkeit konnte ein Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) neu etabliert und die pädiatrische Endokrinologie, Diabetologie und Gastroenterologie neu aufgestellt werden. Die Kinderkardiologie wurde erfolgreich an das hiesige MVZ angeschlossen.

Ab 1. August 2016 hat Seeliger zusätzlich Verantwortung als Ärztlicher Direktor übernommen und war seither Mitglied der Klinikleitung der KJF Klinik Sankt Elisabeth. Im März 2020, mit Ausbruch der Corona-Pandemie, hatte er zudem die Rolle des Pandemiebeauftragten inne und in dieser Funktion in der KJF Klinik die Koordinierung der Aktivitäten zur Bewältigung der Pandemie gesteuert.

Lesen Sie dazu auch

Geschäftsführer Gerd Koslowski bedankt sich im Namen der Klinikleitung und des Vorstandes der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg bei Seeliger für seinen großen Einsatz und die stets sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit. „Dr. Seeliger hat in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung unserer Klinik beigetragen. Hierfür möchte ich mich persönlich bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, so Koslowski. (nr)