Wegen Corona nur 17 Zuschauer: Ein besonderer Abend im Neuburger Birdland

Plus Wegen der Corona-Auflagen verfolgen gerade einmal 17 Zuschauer den Auftritt des Pianisten und Sängers Johnny O’Neal im Neuburger Birdland. Die, die gekommen sind, bereuen es nicht.

Tatsächlich wieder ein Konzert! Wirklich? Vorsichtiger Blick: Ja, im Inneren brennt Licht. Und Leute gehen hinunter in den Hofapothekenkeller, zeigen ihre Impf- oder Genesenenbescheinigungen sowie zusätzlich das negative Testergebnis vor. 2G-Plus heißt der neue Zugangscode, der vielen Veranstaltern aus Kultur, aber auch Sport eine scheinbar kilometerhohe Hürde auftürmt. Nur 25 Prozent Auslastung sind erlaubt. Für die Münchner Allianz Arena bedeutet das 18.750 Zuschauer, für den Neuburger Birdland-Jazzclub ganze 20. Gekommen sind 17.