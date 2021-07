Wegen Keimen im Neuburger Trinkwassernetz: Feuerwehren geben Brauchwasser aus

Weil das Trinkwassernetz aktuell mit Bakterien belastet ist, geben fünf Neuburger Feuerwehren kostenlos Wasser aus. Wie, wo und wann das Wasser abgeholt werden kann.

Auf Anregung von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling geben fünf Neuburger Feuerwehren am Samstag und Sonntag an den jeweiligen Feuerwehrhäusern kostenlos Wasser ab. Alle vom aktuellen Abkochgebot betroffenen Stadtwerkekunden können sich an beiden Tagen jeweils von 8 bis 12 Uhr kostenlos Wasser abholen, heißt es in einer Mitteilung.

Feuerwehren Neuburg geben Brauchwasser aus

Entsprechende Behältnisse sind selbst mitzubringen, die Abgabe erfolgt in haushaltsüblichen Mengen. Die Stadt weist aus rechtlichen Gründen ausdrücklich darauf hin, dass das abgegebene Wasser nur als Brauch- und nicht als Trinkwasser abgegeben werden darf.

Ausgegeben wird von vier Stadtteilwehren, deren Häuser nicht an das Netz der Stadtwerke angebunden sind sowie vom städtischen Stützpunkt beim Rettungszentrum. Die Neuburger Wehr gibt das Wasser aus einem eigens beschafften 5000-Liter-Tank aus.

Folgende Feuerwehrhäuser können angefahren werden

- Feuerwehr Heinrichsheim / Schulstr. 75a

- Feuerwehr Marienheim / Tobias-Kroll-Str. 4

- Feuerwehr Bittenbrunn / Neubruchstr. 24

- Feuerwehr Gietlhausen / Gietlhausen 2 ½

- Feuerwehr Neuburg / Karl-Konrad-Str. 1

Das Frischwasser darf wegen strenger gesetzlicher Vorgaben nicht als Trinkwasser ausgegeben werden, auch wenn es grundsätzlich die entsprechende Qualität besitzt. Ermöglicht wird die Aktion durch den freiwilligen Einsatz der ehrenamtlich tätigen Feuerwehraktiven. „Ich danke den Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz. Die spontane Hilfe ist der erneute Beweis für den Zusammenhalt und die Schlagkraft unserer Neuburger Feuerwehrgemeinschaft“, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Die Abgabe erfolgt in haushaltsüblichen Mengen in geeignete Gefäße wie Kanister. Größere Behältnisse wie Tanks oder dergleichen können aus Zeitgründen nicht befüllt werden. Das Abfüllen geschieht ausschließlich durch Mitglieder der jeweiligen Feuerwehr. (nr)

Belastetes Trinkwasser: Wichtige Hinweise der Stadt Neuburg