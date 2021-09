Wegen einer Pizza: Zwei Männer in Neuburg gehen aufeinander los

Wohl wegen einer Pizza sind in Neuburg zwei Männer aneinander geraten. Beide mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Nachdem der Polizei am Montag gegen 23 Uhr über Notruf eine Auseinandersetzung mit einem Messers mitgeteilt worden war, rückten mehrere Streifenbesatzungen zu einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Neuburg an. Vor Ort konnten schnell die beiden Streithähne festgestellt und sowohl der Einsatz eines Messers, als auch schwerwiegende Verletzungen ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.

Die beiden 23 und 51 Jahre alten Männer äußerten beide, dass ein zunächst verbaler Streit eskaliert sei und sich beide gegenseitig in dessen Verlauf geschlagen hätten. Es sei wohl um eine Pizza gegangen. Beide mussten mit leichten Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden, Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden. Die Streithähne müssen sich nun jeweils wegen Körperverletzung verantworten. (nr)