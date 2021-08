Wegen positiver Resonanz: Neuburger Kulturtage sollen auch 2022 stattfinden

Plus Zum ersten Mal überhaupt hat Robert Komarek die Neuburger Kulturtage organisiert - mit toller Rückmeldung. Deshalb soll das kleine Festival im nächsten Jahr wiederholt werden. Allerdings mit Änderungen.

Zum ersten Mal haben die Neuburger Kulturtage im ehemaligen Amalienhof der Altstadt stattgefunden. An zwei Wochenenden im August traten unter anderem die Neuburger Jazzstimme Kerstin Schulz mit Band, das Trio um „Rad Gumbo“, die „Pichi & Jogo Band“ oder das Salon- und Jazz-Orchester „Cassablanka“ auf der Bühne des Jakob-Balde-Platzes auf. Jetzt zieht der Veranstalter Bilanz.