Neuburg

vor 18 Min.

Wegen schwacher Auslastung: Stadtbus fährt Neuburger Altstadt jetzt letztmals an

Der Stadtbus verabschiedet sich aus der Oberen Altstadt. Am Dienstag werden die Haltestellen zum letzten Mal angefahren.

Plus Es sind die letzten Fahrten der Altstadtlinie dieser Tage: Schon am Mittwoch fährt der Stadtbus die Obere Neuburger Altstadt nicht mehr an. Der Grund: eine zu schwache Auslastung.

Von Winfried Rein

Das war’s dann mit dem Stadtbus in der Oberen Altstadt: Am Montag und Dienstag führt die Linie 4 noch über die Haltestellen Amtsgericht, Karlsplatz und Peterskirche. Ab Mittwoch, 1. September, fährt der Bus die Altstadt nicht mehr an. Er fährt dann direkt über die Theresien- und Donauwörther Straße zum neuen Baugebiet West. Auch die Haltestelle Wolfgang-Wilhelm-Platz entfällt. Gegen den Widerstand von SPD und Grünen hatte der Werkausschuss zweimal mehrheitlich für diese Änderung gestimmt. Hauptgrund ist die schwache Auslastung der Altstadtlinie. Angeblich sind seit Anfang 2020 nur rund 300 Fahrscheine verkauft worden. Statistisch seien das 0,6 Fahrgäste pro Tag.

