18:50 Uhr

Neuburg, Weichering, Manching: In die PFC-Thematik kommt Bewegung

Auf die geballte Berichterstattung über die PFC-Kontaminationen im BR bekam die Bürgerinitiative in Manching bundesweit Resonanz. Die neuesten Erkenntnisse und was derzeit ansteht.

Bundesweit gab es bei der BI Manching Anfragen, nachdem der Bayerische Rundfunk groß in die Berichterstattung über die PFC-Kontaminationen auf und um Bundeswehrstandorte in Bayern, darunter auch die in Manching und Neuburg, eingestiegen ist (wir berichteten). Das Problem scheint sich zudem immer ein Stück weit mehr auszudehnen. Jetzt hat sich auch der Verdacht bestätigt, dass es auf dem Muna-Gelände bei Weichering Belastungen geben könnte.

Dort wurde in einem Löschweiher eine erhöhte Konzentration von Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) nachgewiesen. Das Grundwasser sei aber nicht belastet, heißt es von der zuständigen Bundeswehrbehörde. Der Stoff, der unter anderem im Löschschaum vorhanden war, der über viele Jahre an den Bundeswehrstandorten in ganz Deutschland verwendet wurde, steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Unweit davon holt übrigens die Arnbachgruppe aus 220 Metern Tiefe Trinkwasser aus zwei Brunnen.

Auch im Bayerischen Landtag soll die Verseuchung durch Chemikalien insbesondere an Bundeswehrstandorten, die auch ins Grundwasser und damit in Lebensmittel für Menschen gelangen können, stärker in den Fokus rücken. SPD-Umweltexperte Florian von Brunn wird am morgigen Dienstag, 30. April, in einer Pressekonferenz in München die Ergebnisse einer Anfrage sowie seine Schlussfolgerungen und Forderungen vorstellen. „Doch es geht nicht nur um PFC“, betont von Brunn in einer Pressemitteilung. Erneut werde klar, dass die Staatsregierung Infos weiter maximal scheibchenweise herausgebe und die Bevölkerung gerne im Unklaren lasse – wie am Beispiel Manching zu sehen sei. An der Konferenz teilnehmen werden auch Doris Schmidt, Initiatorin der Bürgerinitiative Manching, sowie Markus Käser als Kreisrat des Landkreises Pfaffenhofen. Am Montag, 20. Mai, findet übrigens am Flugplatz Manching eine Info-Veranstaltung des Bundesministeriums der Verteidigung statt.

PFC (Per- und polyfluorierte Chemikalien) wurden etwa zur Beschichtung von Pfannen oder Regenjacken verwendet und waren lange Zeit auch Bestandteil von Löschschaum - aus diesem Grund sind sie insbesondere im Umfeld von Bundeswehrstandorten ein Problem. 2011 wurde ihre Verwendung verboten. Sie sind aber in der Natur nicht abbaubar und konnten sich im Grundwasser anreichern. Dadurch können sie auch in den menschlichen Organismus gelangen. Sie stehen im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit zu mindern und krebserregend zu sein.. (mari)

Themen Folgen