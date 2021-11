Neuburg

Weihnachtsmarkt-Absage trifft Schausteller in Neuburg und Ingolstadt hart

So hätte man sich die Adventszeit in Neuburg auch in diesem Jahr gewünscht: Mit gut besuchten Weihnachtsmärkten, wie es hier der Fall war. Doch zum zweiten Mal in Folge ist dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Wie es den Schaustellern damit geht.

Plus In Ingolstadt und Neuburg werden heuer keine Christkindlmärkte stattfinden. Das hat für die Schausteller enorme negative Auswirkungen. Ingolstadts OB stellt nun einen Ersatz in Aussicht.

Von Luzia Grasser und Anna Hecker

Schon wieder keine Weihnachtsmärkte. Die Absage der adventlichen Märkte schmerzt zum zweiten Mal in Folge besonders. Denn wo gäbe es eine schönere vorweihnachtliche Stimmung, als bei einem Glas Glühwein vor geschmückten Buden mit allerlei dargebotenen Kleinigkeiten, die später unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt werden können. Doch während für Bürgerinnen und Bürger die Absage der Weihnachtsmärkte vor allem einen emotionalen Verlust bedeutet, müssen viele Fieranten und Schausteller mit schmerzhaften finanziellen Einbußen klarkommen. Ein Stimmungsbild aus Ingolstadt und Neuburg:

