Neuburg

vor 52 Min.

Weinberg, Wasserbecken, Donaublick: Was der Kneipp-Wanderweg bei Neuburg zu bieten hat

Plus Zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp knüpft Neuburg an seine Geschichte als Kurort an und eröffnet einen Wanderweg in seinem Namen. Warum der Weg in jedem Fall einen Tagesausflug wert ist.

Von Irene Sagorski

Am Spielplatz am Graben stand vor vielen Jahren ein Kneippbecken. Nun soll an derselben Stelle zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp am 17. Mai 2021 wieder ein Wassertretbecken entstehen. Rechtzeitig eröffnet wurde nur der Kneipp-Rundwanderweg. Und dieser beginnt auf dem besagten Spielplatz vor einer Büste des Pfarrers.

