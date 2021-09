Werkzeuge aus Auto geklaut: Polizei Neuburg sucht Zeugen

Aus einem Auto, das in der Neuburger Theresienstraße abgestellt war, hat eine noch unbekannte Person Werkzeuge geklaut. Das berichtet die Polizei.

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen hat eine unbekannte Person mehrere Werkzeuge aus einem Auto genommen, das im Hofraum eines Anwesens in der Theresienstraße in Neuburg abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen nicht zugesperrt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 250 Euro.

Die Polizei bittet Menschen, die etwas beobachtet haben, sich bei den Beamten in Neuburg unter 08431/67110 zu melden. (nr)