Wert von rund 5000 Euro: Teures E-Bike aus Neuburger Keller geklaut

Ein hochwertiges Pedelec ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Neuburg gestohlen worden. Deshalb sucht die Polizei nach Personen, die etwas beobachtet haben könnten.

Ein Diebstahl hat sich Donnerstagnacht in der Johannes-Zwanzger-Straße in Neuburg ereignet. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich dabei um ein Pedelec, das in einem Kellerabteil abgestellt war.

Teures E-Bike in Neuburg gestohlen - Rennrad in Kellerabteil gelassen

Die verantwortliche Person drang den Angaben zufolge gewaltsam in das Abteil des Mehrfamilienhauses. Dort nahm sie sich das Fully Mountainbike der Marke Canyon in roter Farbe im Wert von 5000 Euro.

Ein weiteres dort abgestelltes hochwertiges Rennrad nahm sie nicht mit. Der Schaden an der Kellertüre beträgt 500 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 08431/6711-0. (nr)