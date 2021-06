Wie bei "Die Vögel": Feuerwehr Neuburg bringt kleinen Raben zurück ins Nest

Besonderer Einsatz für die Neuburger Feuerwehr: Weil ein kleiner Rabe aus dem Nest gefallen ist und die Rabeneltern Personen attackierten, musste der tierische Nachwuchs zurück ins Nest.

Mit einem besonderen Einsatz hatte es die Neuburger Feuerwehr zu tun. Ein vor wenigen Tagen geschlüpfter Rabe fiel aus dem elterlichen Nest. Er saß in einem Grundstück am Boden, wirkte relativ munter und wurde von den Rabeneltern am Boden versorgt. Sobald sich aber eine Person in dem Grundstück dem kleinen Raben näherte, flogen die Eltern im Sturzflug auf einen zu und versuchten, die Person zu attackieren. Dies erinnere sehr an den Filmklassiker von Alfred Hitchcock, „Die Vögel“, so die Feuerwehr. Da sich aber auch Kinder auf dem Grundstück befinden, hatte man Angst, dass die Eltern des Raben die Kinder attackieren könnten.

Einsatz für Feuerwehr Neuburg: Kleiner Rabe muss zurück ins Nest

Deshalb entstand die Idee, den Kleinraben wieder in das Nest zurück zu bringen. Mit der Drehleiter vorgefahren, wurde der kleine Rabe in einen Karton gesetzt und in die Birke in etwa 15 Meter Höhe zu einem zweiten kleinen Raben verbracht. Kurz nachdem sich die Kameraden im Korb der Drehleiter wieder vom Baum entfernt hatten, kehrten die Elterntiere zurück und versorgten die beiden Raben. (nr)