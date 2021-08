Neuburg

Wie die 3-G-Regel im Raum Neuburg ankommt

Plus Genesen – geimpft – getestet: Wie Wirte, Friseure, Kinobetreiber und Kulturveranstalter im Raum Neuburg auf die neue Regelung reagieren. Für manche sind wichtige Fragen noch nicht geklärt.

Von Luzia Grasser

Für Karl Deiml und die meisten seiner Kollegen aus der Gastronomie ist es fast ein Traumsommer. „Der Sommer ist für uns richtig gut angelaufen. Wir machen gute, gute Umsätze“, sagt der Betreiber des Neuwirt in Neuburg und erster stellvertretender Kreisvorsitzender des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Urlaub zu Hause liegt im Trend, nach den Lockdowns der Vergangenheit wollen die Menschen wieder raus, wollen zum Essen, sich mit anderen in einer Wirtschaft treffen. Doch so unkompliziert, wie es im Moment noch läuft, wird es ab Ende August wohl nicht mehr sein. Denn die Bund-Länder-Konferenz hat am Dienstag die sogenannte 3-G-Regel beschlossen. Und die bedeutet: Nur wer genesen, geimpft oder getestet ist, darf sich in Innenräumen – beispielsweise in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen – aufhalten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 liegt. Betroffen davon sind nicht nur Restaurants, sondern auch Kulturveranstaltungen, Kinos und Friseure.

