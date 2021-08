Neuburg

Wie es im Brandlbad in Neuburg unter Coronabedingungen läuft

Plus Neuburgs 3. Bürgermeister Peter Segeth löst ein Versprechen ein und schlüpft im Brandlbad in die Rolle eines Bademeister. Er will vor Ort erleben, wie es unter den vorgegebenen Hygienebedingungen läuft und wie die Besucher darauf reagieren.

Von Manfred Rinke

„Opa, was machst du da? Bist du jetzt Bademeister?“ Wie die Enkelkinder Antonia und Moritz dürften am Mittwoch mehrere Badegäste nicht schlecht gestaunt haben. Zumindest diejenigen, die Peter Segeth als ehemaligen Geschäftsmann, aktiven CSU-Stadtrat, als Freund oder einfach nur so kennen. Am Mittwoch wechselte er bewusst für einige Stunden die Seiten, um mitzuerleben, wie es im Neuburger Brandlbad so läuft unter den vorgegebenen Hygienebedingungen.

