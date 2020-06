25.06.2020

Neuburg: Wie geht es mit dem Radverkehr weiter?

Verkehrsexperte Heiner Monheim spricht in einem öffentlichen Vortrag im Kolpinghaus über Mobilität.

Das Fahrrad gewinnt als ökologisch und ökonomisch sinnvolles Fortbewegungsmittel immer mehr an Bedeutung. Die Kommunen stehen dazu vor einer Vielzahl von Herausforderungen und auch die Stadt Neuburg nimmt sich des Themas aktiv an. Neben steten Verbesserungen und Erweiterungen im Radwegenetz sowie Mitmachaktionen wie dem Stadtradeln sei auch die Expertise von ausgewiesenen Fachleuten gefragt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Demnach soll am kommenden Dienstag, 30. Juni, um 19 Uhr im Kolpinghaus ein öffentlicher Vortrag mit dem Verkehrsexperten Prof. Heiner Monheim stattfinden. Alternativ zum Besuch vor Ort kann die Veranstaltung auch online verfolgt werden.

Die konkreten Inhalte für die von der städtischen Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 initiierte Veranstaltung werden unmittelbar vorab erarbeitet. „Bereits am Vormittag macht sich Prof. Monheim im Rahmen einer Fahrradtour durch Neuburg ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten“, erzählt Umweltingenieurin Birgit Bayer-Kroneisl und ergänzt: „Am Nachmittag findet dann ein Workshop mit allen relevanten Interessensvertretern aus Politik, Behörden, Polizei und Agenda 21 statt.“ Die Ergebnisse des Workshops werden unmittelbar bei der Abendveranstaltung im Kolpingsaal vorgestellt. Natürlich dürfen sich auch Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligen und sich zu Wort melden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Verkehrsexperte kommt nach Neuburg

Coronabedingt ist die Zahl der Besucher im Kolpinghaus beschränkt. Daher empfiehlt es sich, sich vorab telefonisch unter 08431/ 55-219 oder per E-Mail unter umwelt@neuburg-donau.de anzumelden. Wie derzeit üblich, ist beim Betreten des Saals sowie beim Gang zur Toilette eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen. Während des Vortrags und der Diskussion ist dies dann nicht mehr notwendig. Als Service bietet die Stadt Neuburg zur Veranstaltung eine interaktive Online-Übertragung an. Zur Veranstaltung kann sich jeder Interessierte über den Internetlink www.gotomeet.me/svnd zuschalten. Eingehende Fragen zum Thema werden den weiteren Angaben zufolge je nach Möglichkeit aufgegriffen.

Heiner Monheim setzt sich in seinen Vorträgen und Projekten für eine klima- und umweltfreundliche und ortsverträgliche Mobilität ein. Er hat mittlerweile mit diesen Themen 50 Jahre berufliche Erfahrung, davon 15 Jahre in einer Forschungseinrichtung des Städtebauministeriums des Bundes, zehn Jahre in einem Landesverkehrsministerium und 16 Jahre als Professor für Raumentwicklung und Landesplanung an der Universität Trier. Er kennt die Region rund um Ingolstadt und Neuburg von seinem Studium der Geografie, Soziologie, Geschichte, Stadt- und Regionalplanung. Heiner Monheim hat die Bayerische Landesregierung bei den Vorbereitungen für die Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen beraten.

In seinem Vortrag wird er ausgehend von der generellen Entwicklung des Radverkehrs auf die Ausgangsbedingungen und Zukunftsperspektiven des Radverkehrs in der Stadt Neuburg und in deren Umland eingehen. Dabei wird er aber auch die Grundfragen einer klima- und umweltgerechten Verkehrsentwicklung mit Fußverkehrsförderung, Parkpolitik, Verkehrsberuhigung und ÖPNV-Förderung behandeln. (nr)

