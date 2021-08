Neuburg

vor 5 Min.

Wie kann der Kippen-Müll in Neuburg reduziert werden?

Plus In nur vier Wochen hat die Neuburger Zero-Waste-Gruppe 30.000 Kippen gesammelt. Am Dienstag übergaben sie den Müll symbolisch an die Stadt. Doch dabei wollen sie es nicht belassen.

Von Michael Kienastl

Es sind Zahlen wie diese, die zum Nachdenken anregen und wohl vielen Menschen nicht bewusst sind. Eine einzige weggeworfene Kippe verseucht schätzungsweise 60 Liter Grundwasser und ist erst nach 15 Jahren in der Natur vollständig abgebaut. Oder: Jährlich vergiften sich in Deutschland etwa 8000 Kinder mit Tabak – in vielen Fällen haben sie sich vorher eine leichtsinnig weggeworfene Kippe in den Mund gesteckt.

