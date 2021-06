Neuburg

13:28 Uhr

Wie steht es um die Impfquote bei Senioren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen?

Tausende Senioren haben sich in der Region bereits gegen Covid-19 impfen lassen.

Plus Nach wie vor sterben in Neuburg-Schrobenhausen Menschen an oder mit Covid-19. Doch die Frage, wie viele Ältere bereits immunisiert sind, lässt sich gar nicht leicht beantworten.

Von Andreas Schopf

Trotz Impfstoffknappheit schreitet die Corona-Impfkampagne im Kreis Neuburg-Schrobenhausen voran. Risikogruppen, vor allem Senioren, dürften mittlerweile längst eine Immunisierung gegen Covid-19 erhalten haben. Umso erstaunlicher sind Meldungen des örtlichen Gesundheitsamtes, wonach immer wieder Bürger im Zusammenhang mit der Pandemie versterben. Jüngst verzeichnete die Behörde drei derartige Todesfälle innerhalb einer Woche. Was steckt dahinter?

