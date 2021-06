Neuburg

vor 48 Min.

Wieder Flohmarkt in Neuburg: Warten auf das erste Schnäppchen

Plus Nach einer Zwangspause gibt es einen Run auf Trödelmärkte. Auf den Rewe-Parkplatz im Gewerbegebiet Grünau in Neuburg durften nur jeweils 250 Besucher. Das führte zu längeren Warteschlangen.

Von Winfried Rein

Schlangestehen bis zur Grünauer Straße für Barbiepuppen, Kupferkessel und Hinterglasbilder - die neue (Teil-)Freiheit in der Pandemie hat auch die Flohmärkte wiederbelebt. Das erste „Event“ des Jahres zog am Sonntag jedenfalls über 1000 Besucher an.

