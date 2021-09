Neuburg

Wiederholte Radunfälle an Neuburger Kreuzung: Fahrradbeauftragter Pfahler will neue Ampelschaltung

Auch in jüngster Vergangenheit ist es wiederholt zu Unfällen mit Radfahrern an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg gekommen. Fahrradbeauftragter Pfahler fordert deshalb Folgendes.

Der Fahrradbeauftragte der Stadt Neuburg, Bernhard Pfahler, setzt sich für eine neue Regelung an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße ein. „Nachdem es dort leider wieder einen Fahrradunfall gegeben hat und die Maßnahmen, die wir getroffen haben, keine Wirkung zeigen, ist es notwendig, möglichst schnell zu handeln“, betont Pfahler in einem Antrag an Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sowie die Mitglieder des Verkehrsausschusses. Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße: Neuburger Fahrradbeauftragter sieht zwei Optionen Nach langen Überlegungen sei Pfahler zu dem Entschluss gekommen, dass es nur zwei Lösungen für das Problem gebe. Zum einen ein Bügel, der die Radfahrer zum Absteigen zwingt und sie über den Fußweg leitet. Zum anderen die Ampelschaltung umzustellen auf Grünphasen für Fußgänger und Fahrradfahrer sowie alleinige Phasen für den Autoverkehr. „Aus Sicht des Fahrradbeauftragten der Stadt Neuburg kann ich nur die zweite Möglichkeit in Betracht ziehen. Deshalb beantrage ich, die Ampelschaltung umzusetzen“, schreibt Pfahler. Anfang September übersah an dieser Stelle erneut ein Lkw-Fahrer eine Radlerin. Die Frau verletzte sich zum Glück nur leicht. (nr)

