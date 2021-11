Neuburg

vor 16 Min.

Wird in Neuburg bald täglich bis 22 Uhr geimpft?

Plus Der Landkreis will die Impfkapazitäten deutlich ausweiten und das BRK steigt wieder mit mobilen Teams ein. Derweil macht Landrat Peter von der Grün seinem Ärger über die Corona-Politik von Bund und Ländern Luft.

Von Katrin Kretzmann

Der Andrang bei den beiden Impfsprechstunden im Landkreis reißt nicht ab – im Gegenteil: Von Woche zu Woche werden die Schlangen vor dem alten Pennymarkt in Mühlried sowie dem Geriatriezentrum in Neuburg länger. Die Intensivstationen der beiden Krankenhäuser haben eine Auslastung von derzeit 87 Prozent, die Impfquote ist mit knapp 60 Prozent eher mau, und die Inzidenzen steigen rasant an. Nun hat Landrat Peter von der Grün in der Kreistagssitzung am Dienstag erklärt, wie man die angespannte Lage im Kreis entschärfen will – und gleichzeitig seinem Ärger über das Krisenmanagement von Bund und Ländern Luft gemacht.

