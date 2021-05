Neuburg

16:58 Uhr

Wirtschaftsjunioren diskutieren mit Weigert: Wie die Innenstadt beleben?

Plus Die Wirtschaftsjunioren hatten einiges zu besprechen mit Bayerns Wirtschaftssekretär Roland Weigert. Dabei ging es nicht nur um die Frage, wie die Politik den Mittelstand in der Krise besser unterstützen kann.

Von Michael Kienastl

Wie kann verhindert werden, dass Innenstädte aussterben? Wie kann die digitalen Transformation optimiert werden? Was kann die Regierung tun, um vor allem mittelständische, regionale Unternehmen in der Krise effektiver zu unterstützen? Die Neuburger Wirtschaftsjunioren hatten so einiges an Fragen gesammelt für ihre Diskussion mit Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert.

