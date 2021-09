Wirtschaftsjunioren haben einen Grund zum Feiern – normalerweise

Plus Seit 50 Jahren gibt es die Neuburger Wirtschaftsjunioren. Wegen der Pandemie gab es statt eines „rauschenden Fests“ nur die turnusgemäße Mitgliederversammlung im Arcoschlösschen. Wie das Jahr für den Verein lief.

Eigentlich hätten die Neuburger Wirtschaftsjunioren einen Grund zum Feiern – 1971 wurde der Verein gegründet und blickt somit auf eine 50-jährige Geschichte zurück. „Wir hätten gerne ein rauschendes Fest mit euch gefeiert“, sagt auch Vorstandssprecherin Isabella Ledl bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Arcoschlösschen. Wegen der Coronapandemie wurde die Veranstaltung, die normalerweise Ende des Jahres stattfindet, eh schon um einige Wochen vorgezogen. Ledl zeigt sich ob des gut gefüllten Raumes aber zufrieden: „Ich bin froh über die große Runde.“