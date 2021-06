Wirtshausmusikanten zeigen sich beim Auftritt in Kleinhohenried modern

Plus Im Rosinger Hof in Kleinhohenried hatten die Wirtshausmusikanten um Ernst Schusser und Eva Bruckner nach langer Zeit einen Auftritt. Mit welchen Liedern sie ihr Publikum unterhielten.

Beste Wirtshausstimmung und strahlende Gesichter an allen Tischen: Das Wirtshaussingen mit Ernst Schusser (Akkordeon) und Eva Bruckner (Gitarre) sowie dem Ehepaar Killermann im Rosinger Hof war ein voller Erfolg.