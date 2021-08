Neuburg

vor 32 Min.

Wochenmarkt-Beschicker in Neuburg trauern um Susanne Glatz

Die 54-jährige Susanne Glatz hatte am Vormittag noch auf dem Wochenmarkt in Neuburg Obst und Gemüse verkauft - am Abend war sie an einer Gehirnblutung gestorben. Die Kollegen am Wochenmarkt vermissen sie.