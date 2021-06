Neuburg

20:00 Uhr

Wohnbauprojekte in Neuburg: Wo sind noch Wohnungen zu haben?

Am Donauwörther Berg in Neuburg entsteht ein großer Neubau, der 76 Wohnungen sowie einen Supermarkt beheimaten wird.

Plus An mehreren Standorten in Neuburg entsteht derzeit Wohnraum. Wer ein neues Zuhause sucht, könnte fündig werden, denn viele Wohnungen sind noch nicht vermietet. Das ist der aktuelle Stand.

Von Andreas Schopf

Neulich hat die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GeWo) Neuburg etwas gemacht, was sie schon seit langer Zeit nicht mehr machen musste: eine Wohnung annoncieren. „Das war das erste Mal seit zehn Jahren“, betont Geschäftsführer Rainer Bierwagen. Zuletzt war die Nachfrage nach Wohnraum immens, Bewerber standen Schlange. Jetzt musste die Gesellschaft erstmals wieder aktiv nach einem Mieter suchen. Die Resonanz seit mit rund zehn Anfragen verhalten gewesen, berichtet Bierwagen. Er sieht in diesem Umstand möglicherweise einen Fingerzeig. „Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Wohnungsmarkt etwas beruhigt“, so Bierwagen. Zumal sich beim Thema Wohnungsbau einiges tut in Neuburg. Derzeit laufen mehrere Bauprojekte, die voraussichtlich in Kürze fertig werden und in die Mieter einziehen sollen - viele Wohnungen sind noch frei. Ein Überblick über den aktuellen Stand:

