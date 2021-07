„Wunderbare Symbiose“: Hochhaus mit Rewe-Markt passt ins Neuburger Viertel

Plus Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sieht das Mayr-Projekt als „wunderbare Symbiose“. 76 Mietwohnungen und Tiefgarage entstanden hier für zehn Millionen Euro. Der Rewe-Markt öffnet bald.

Das „Hochhaus“ am Donauwörther Berg ist fertig. Die ersten der 76 Mietwohnungen sind bereits bezogen und der neue Rewe-Markt öffnet am Donnerstag. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bezeichnete das Projekt der Baufirma Hans Mayr als Gewinn für das Stadtviertel.