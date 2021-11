Yoga, Kaffee, Schloßfest-Vibes: Die Siegerinnen des Neuburger Fotowettbewerbs "#mein86633"

Plus Zum dritten Mal bereits ist der Neuburger Fotowettbewerb „#mein86633“ von Kulturamt und Stadtarchiv ausgelobt worden. Diesmal unter dem Motto "Lichtblicke".

Es waren exakt 95 Neuburger Personen, die ihr Hobby – sei es neu oder schon bewährt – in der Pandemiezeit als Kraftspender sahen und es beim Wettbewerb #mein86633 mit einem aussagekräftigen Foto und erklärenden Worten präsentierten.