Neuburg

17:30 Uhr

Zauberer Schnitzel: So entsteht ein Film fürs Kino

Harald Edelmann verkörpert in der Verfilmung des Hörspiels den Protagonisten Schnitzel. Als Fan, sagt er, kenne er alle Hörbücher der Egerers in- und auswendig.

Plus Für die Verfilmung des Hörspiels um „Zauberer Schnitzel“ stehen mittlerweile alle Locations fest. Wie läuft so ein Drehtag ab? Kerstin und Sepp Egerer geben Einblick in die Welt von Knedlhausen.

Von Anna Hecker

Ein besseres Zuhause für einen waschechten Magier könnte es gar nicht geben. In der urigen Gartenhütte von Klaus Buckl aus Neuburg durfte der Zauberer Schnitzel aus den Hörbüchern von Kerstin und Sepp Egerer einziehen. Damit wurde ein wichtiger Drehort für die Verfilmung des Abenteuers gefunden, mit der im Herbst der liebenswürdige Zauberer auf die Kinoleinwand kommen soll. Insgesamt 20 Drehtage sind angesetzt, um die Welt von Knedlhausen zum Leben zu erwecken.