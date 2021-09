Zeugen gesucht: Anhänger in Neuburg entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Anhänger in der Paul-Winter-Straße in Neuburg entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat.

In der Paul-Winter-Straße in Neuburg ist am Mittwoch ein Anhänger entwendet worden. Das teilte die Polizei mit. Der Geschädigte stellte zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr seinen Auto-Anhänger der Marke Unsinn mit Neuburger Kennzeichen, Farbe silber, Doppelachse, an der Baustelle in der Paul-Winter-Straße in Neuburg ab.

Auto-Anhänger in Neuburg entwendet. Polizei sucht Zeugen

Nach rund eineinhalb Stunden stellte der Geschädigte fest, dass sein Anhänger nicht mehr am Abstellort war. Ein Absuche verlief ergebnislos. Der Schaden beträgt etwa 3500 Euro. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (08431) 6711-0. (nr)