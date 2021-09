Zeugen gesucht: Auto in Neuburg beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben in Neuburg ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei sucht nach zwei Personen.

In der Marienbader Straße in Neuburg haben zwei bisher Unbekannte am Montag gegen 4.25 Uhr ein Auto beschädigt. Das teilte die Polizei mit.

Zwei Unbekannte treten in Neuburg den Seitenspiegel eines Autos ab

Ein Zeuge beobachtete, wie zwei bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto beschädigten. Dabei wurde der Seitenspiegel durch die Täter abgetreten, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Täter waren etwa 25 Jahre alt, einer der beiden trug eine graue Jacke. Zeugenhinweise werden unter Telefonnummer 08431/67110 erbeten. (nr)