Zeugen gesucht: Autoreifen in Neuburg zerstochen

Ein unbekannter Täter hat in der Amalienstraße in Neuburg einen Autoreifen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können.

In der Amalienstraße in Neuburg hat ein Unbekannter den Reifen eines Autos zerstochen. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit von Dienstag, 20.40 Uhr, bis Mittwoch, 21 Uhr, wurde an einem geparkten blauen Hyundai durch den oder die Täter der vordere rechte Reifen zerstochen. Als Tatwerkzeug muss ein spitzer Gegenstand gedient haben.

Die Polizei Neuburg bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (nr)