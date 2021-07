Zeugen gesucht: Unbekannter überholt bei Bergheim trotz Gegenverkehr

Neuburger Polizei sucht Zeugen, die einen unerlaubten Überholvorgang bei Bergheim beobachtet haben

Auf der Staatsstraße 2214 hat ein Unbekannter ein Auto überholt, obwohl Verkehr entgegen kam. Das teilte die Polizei mit. Ein 65-jähriger Ingolstädter war am Sonntag gegen 19.25 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Bergheim unterwegs. In einer langgezogenen Kurve überholte dabei trotz Gegenverkehr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug den 65-Jährigen .

Unbekannter überholt bei Bergheim unerlaubt ein Auto

Der Ingolstädter musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß des Überholers mit dem entgegenkommenden Auto zu verhindern. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen. Selbige werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08431) 67110 zu melden. (nr)