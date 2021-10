Zeugen gesucht: Versuchter Einbruch im Neuburger Wohnhaus

In ein Neuburger Haus hat ein bislang Unbekannter versucht einzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

In der Zeit zwischen Montag und Dienstag hat ein Unbekannter versucht, in ein Haus in der Böhmerwaldsiedlung in Neuburg einzubrechen. Das teilt die Polizei mit.

Einbruchsversuch an Neuburger Wohnhaus gescheitert

Bei dem Einbruchsversuch wurde das Türschluss bearbeitet, außerdem versuchte der Täter, an mehreren Stellen zu hebeln. Der Versuch blieb ohne Erfolg. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 08431/67110 zu melden. (nr)