Zeugen gesucht: Wer hat einen Audi in Neuburg beschädigt?

Ein Unbekannter hat ein Auto in Neuburg über eine komplette Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag zwischen 20.30 und 21.35 Uhr wurde in der Richard-Wagner-Straße in Neuburg ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A4 Avant durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer über die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt und der linke Außenspiegel abgebrochen, teilt die Polizei mit.

Unfallflucht in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei Neuburg ermittelt daher wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder –verursacher machen können, sich unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (nr)