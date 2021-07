Neuburg

19:22 Uhr

Zeugnis als "Sprungbrett in die Berufswelt": Abschied an der Wirtschaftsschule in Neuburg

Sie war die Beste ihres Jahrgangs: Chiara Lehmeier (li.) erhielt aus den Händen von Marion Wohlsperger und Gesamtschulleiter Matthias Fischer den Staatspreis als Auszeichnung für ihre Leistung. Foto: Manfred Dittenhofer