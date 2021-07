Zeugnisvergabe soll für Schüler in Neuburg ein ganz besonderer Tag werden

Plus Trotz Corona-Pandemie versuchen die Neuburger Schulen, den Tag der Abschlusszeugnissvergabe zu einem einzigartigen Moment zu machen. Das haben sie dafür geplant.

Manch einer spricht inzwischen von einem kleinen und damit kurzen Öffnungsfenster. Und befürchtet zugleich die nächste Pandemiewelle, die die härteren Kontaktbeschränkungen wieder zurückbringen könnte. Besonders schwierig haben es diejenigen, die größere Veranstaltungen planen – Hochzeitspaare sind momentan nicht zu beneiden. Und die Schulabsolventen auch nicht. Denn mit dem Abschlusszeugnis geht ein Lebensabschnitt zu Ende, den man gebührend feiern möchte. Mit den Eltern und mit Freunden und Bekannten. Viele Absolventen kaufen sich nach dem Kommunions- oder Konfirmationsanzug für diesen Anlass eventuell den zweiten Anzug ihres Lebens. Die Absolventinnen planen extra Friseurbesuche ein. Und dann diese so spezielle Situation, nun schon zum zweiten Mal. Abstand, Masken, nicht immer ganz klare Teilnehmerzahlen. Die Schulen versuchen, das Beste daraus zu machen.