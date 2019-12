vor 52 Min.

Neuburg: Zum 40. Mal heißt es „Schwarz ist Trumpf“

Der Benefizball der Neuburger CSU zugunsten der Kartei der Not feiert am 1. Februar einen runden Geburtstag. Auf was sich die Besucher freuen dürfen.

Von Manfred Rinke

Zu Beginn Walzermelodien, mit vorgerückter Stunde fetzigere Musik und ab 2 Uhr AC/DC. Nicht nur die größere Bandbreite des musikalischen Angebots hat dafür gesorgt, dass der Wohltätigkeitsball der Neuburger CSU zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, auch immer mehr jüngere Menschen anlockt. Es macht grundsätzlich die Mischung aus, die „Schwarz ist Trumpf“ für das ältere Stammpublikum und die neue Generation gleichermaßen anziehend macht.

Und das will nach 40 Jahren und 39 Bällen – 1991 wurde er wegen des Irak-Kriegs kurzfristig abgesagt – etwas heißen. Mit den neuen Machern um Matthias Enghuber und Benjamin Machel kam im aufgepeppten Kolpinghaus auch neuer Schwung in den Ball. Dafür sorgten „Sax 2 Stay“ mit Aaron Kelly und Walter Rosner als anspruchsvolle Liveband in der Bar, aber auch Ringfoto Spieß mit seiner Fotobox im Foyer. Immerhin trug Eberhard Spieß mit dieser Aktion 250 Euro zu den insgesamt 868,01 Euro bei, die nach dem diesjährigen Benefizball als Erlös an die Kartei der Not gespendet werden konnten. Im Laufe der Jahre summierte sich dieser Betrag auf mittlerweile knapp 36.000 Euro.

Bei der 40. Auflage des Wohltätigkeitsballs geht die Neuburger CSU zurück zu den Wurzeln

Was unter der Ideengeberin Martha Enghuber und Ehemann Heinz, dem langjährigen Organisator und Moderator, 30 Bälle lang Bestand hatte, lebt nach neun Jahren Pause bei der 40. Auflage am Samstag, 1. Februar, wieder auf. Die Schrobenhausener Faschingsgarde Schromlachia wird beim runden Geburtstag nach dem traditionellen Auftritt der Neuburger Burgfunken mit Kinderprinzenpaar und großem Hofstaat den Showtanz übernehmen. Seit 2012 wechseln sich hierfür die verschiedenen Garden aus dem Landkreis und darüber hinaus mit überaus sehenswerten, kurzweiligen Auftritten ab. Auch dies fand eine überaus positive Resonanz, trug zum neuen Outfit von „Schwarz ist Trumpf“ bei und sorgte dafür, dass der Ball auch heuer wieder fast ausverkauft war.

Für die Geburtstags-Gala 2020 wurde als Band nach ihrer bejubelten Premiere vor zwei Jahren wieder „Agent Six“ verpflichtet. Zum Programm wird bei der 40. Aufführung außer der Reihe auch eine Sondereinlage der Neuburger CSU gehören. Wie diese aussehen wird, wird heute natürlich noch nicht verraten.

Der Vorverkauf für den Wohltätigkeitsball beginnt am Freitag, 6. Dezember, in der CSU-Geschäftsstelle im Fürstgartencenter. Eine Karte kostet 25 Euro. Die Geschäftsstelle ist freitags von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 17 bis 18 Uhr geöffnet.

