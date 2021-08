Neuburg

vor 16 Min.

Zweijähriger stürzt in Neuburg aus drittem Stock: Wie viel Schuld trägt die Mutter?

Ende Juni stürzte in Neuburg ein zweijähriger Bub aus einem Fenster im dritten Stock und fiel mehr als zehn Meter in die Tiefe.

Plus Ein Zweijähriger fiel in Neuburg aus zehn Metern Höhe auf den Boden – und überlebte wie durch ein Wunder fast unverletzt. Ermittler haben nun untersucht, wie viel Schuld die Mutter trägt.

Von Andreas Schopf

Es grenzte an ein Wunder, was Ende Juni in Neuburg passiert ist. Ein zweieinhalbjähriger Junge öffnete, unbemerkt von der Mutter, die gerade kochte, ein Fenster im dritten Stock und fiel aus mehr als zehn Metern ungebremst auf den gepflasterten Boden. Der Bub hatte einen gewaltigen Schutzengel. Er überlebte und trug lediglich leichte Verletzungen davon. Auf der Kinderintensivstation der Sankt Elisabeth Klinik in Neuburg wurde er genauestens untersucht, um innere Blutungen auszuschließen. Aber es blieb bei der erstaunlichen Erkenntnis: Der Zweijährige brach sich bei seinem Sturz aus zehn Metern Höhe nur den rechten Arm. In der Folge untersuchte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt die Schuld der 21-jährigen Mutter an diesem Unfall. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen.

