Neuburg

28.07.2021

Zweite Donaubrücke: Favorit für Neuburg bleibt die große Osttangente

Plus Trotz des Eingriffs in das FFH-Gebiet ist den Gutachten nach die Ortsumfahrung mit Donaubrücke im Osten eindeutig die beste aller acht Varianten. Was Befürworter und Gegner im Stadtrat dazu sagen

Von Manfred Rinke

Es bleibt dabei: Die große Osttangente mit einem 630 Meter langen Brückenbauwerk beim städtischen Bauhof Richtung Joshofen ist der beste Standort für eine zweite Donauquerung in Neuburg. Das ist das Ergebnis des Erläuterungsberichtes, der dem Stadtrat am Dienstagabend in einer Sondersitzung im Kolpinghaus vorgestellt wurde.

