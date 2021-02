vor 9 Min.

Neuburg bekommt sein eigenes Corona-Testzentrum

Wie in Mühlried wird es nun auch in Neuburg ein Impfzentrum mit angeschlossenem Testzentrum geben.

Plus In den nächsten Wochen soll die Einrichtung an der Ostendturnhalle in Betrieb gehen. Außerdem soll ab 3. März die automatische Zuordnung ans Impfzentrum Neuburg funktionieren.

Von Claudia Stegmann

So oft wie in den vergangenen Monaten sind Bürger aus dem Landkreis-Norden wohl noch nie nach Schrobenhausen gefahren. Peter von der Grün hätte diese Entwicklung unter normalen Umständen wohl gefreut, schließlich war es ihm bei seiner Bewerbung um das Amt des Landrats ein Anliegen, den „gespaltenen“ Landkreis enger aneinanderzubinden. Das Test- und Impfzentrum in Mühlried als zunächst einzige Einrichtung dieser Art im Landkreis hat kurzfristig zu einer erzwungenen Annäherung geführt. Doch nach ersten vorsichtigen Berührungspunkten hat die Liaison auch schon wieder ein Ende, denn nach einem Impfzentrum bekommt Neuburg nun auch sein eigenes Corona-Testzentrum.

Am Freitag hat die Regierung von Oberbayern dafür dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen grünes Licht gegeben. Als Standort steht die Ostendhalle in Neuburg fest, wo auch das Impfzentrum untergebracht ist. Dort ist eine von drei Hallen belegt. Für das Testzentrum muss jedoch keine weitere Halle gesperrt werden, betonte von der Grün. Insgesamt sollen in Neuburg rund 200 Testungen täglich möglich sein. Betreiben werden das Neuburger Testzentrum das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen sowie der BRK-Kreisverband.

Die Kosten für das Testzentrum in Neuburg übernimmt der Freistaat

Wann das Testzentrum an den Start gehen kann, ist noch nicht sicher. Landrat Peter von der Grün peilt etwa Mitte März an. Rund 8000 Euro kostet es, dort ein Labor einzurichten, der Betrieb wird monatlich etwa 50.000 Euro insbesondere an Personalkosten verschlingen. Die Kosten wird der Freistaat übernehmen.

Landrat Peter von der Grün freut sich, dass nun auch in Neuburg Testungen angeboten werden können: „Mir ist der Ausbau der Testkapazitäten sehr wichtig, da der Freistaat schrittweise Lockerungen nur in Verbindung mit engmaschigeren Testungen in Aussicht gestellt hat. Mit einem zweiten Testzentrum in Neuburg können wir unseren Bürgern nun zusätzliche und auch wohnortnahe Testmöglichkeiten anbieten.“

Impfen in Neuburg: Nächstgelegenes Impfzentrum wird ausgewählt

Darüber hinaus hat der Landkreis noch eine weitere gute Nachricht von der Regierung von Oberbayern erhalten. Ab dem kommenden Mittwoch, 3. März, kann die zentrale bayerische Registrierungssoftware auch Termine für das Neuburger Impfzentrum vergeben. Wer in Schrobenhausen und wer in Neuburg geimpft wird, entscheidet die Postleitzahl. Wie berichtet, war dies bislang nicht möglich. Jeder Landkreisbürger, der sich online unter www.impfzentren.bayern registriert, kommt bisher automatisch einen Impftermin in Mühlried zugeteilt. Eine explizite Impfung in Neuburg war nur dann möglich, wenn der Impftermin telefonisch vereinbart werden musste.

Dieses Manko in der Software ist nun behoben. Weil jede Theorie aber einem Praxistest unterzogen werden muss, bittet Peter von der Grün um folgende Vorgehensweise: In den Tagen nach dem 3. März sollen sich all jene, die sich bereits registriert haben, mit ihren Zugangsdaten unter www.impfzentren.bayern einloggen und kontrollieren, welcher Impfort dort genannt wird. Sollte nicht das nächstgelegene Impfzentrum genannt sein, bittet von der Grün um einen weiteren Versuch ein paar Tage später. Sollte es generelle Probleme bei der Umstellung geben, informiert das Landratsamt die Öffentlichkeit.

