Neuburg feiert sein 25. Schloßfest

Nicht eine Wolke verirrte sich am Freitag zur Eröffnung nach Neuburg. Dort jubelten Besucher den Mitwirkenden zu.

Von Fabian Kluge

Es ist die Geschichte zweier Brüder, zweier Prinzen. Philipp und Ottheinrich kämpfen – wie sollte es anders sein – um die Gunst der Prinzessin. Den Inhalt des Steckenreitertanzes bekommt so mancher Neuburger schon mit der Muttermilch eingeimpft. Und doch ist die Freude immer wieder groß, wenn sich die Brüder letztlich vergeben – so auch am Freitag, als das 25. Neuburger Schloßfest startete.

Die Zillen kommen auf der Donau an zur Eröffnung des Neuburger Schloßfestes. Video: Christof Paulus

Wie schon bei vergangenen Schloßfesten, konnten sich die Veranstalter und Besucher dabei auf das Wetter verlassen: Kaiserwetter über dem ehemaligen Fürstentum. Bei wohlig-warmen 28 Grad kamen jene Prinzen Ottheinrich (Lisa Rapp) und Philipp (Franziska Klein) in ihren roten und blauen Gewändern sowie die Prinzessin (Helena Hillebrand) mit Hilfe der Zillen an der Posttreppe am Ufer der Donau an. Dort nahmen sie der Vorsitzende des Verkehrsvereins Friedhelm Lahn und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in Empfang und überreichten den drei Ehrengästen symbolisch den Kelch.

Neuburger Schloßfest: Jungpfalz, vivat hoch!

Während des Einzugs, bei dem alle Gruppen ihr Können zeigten, jubelten am Straßenrand zwischen Donau und Schloss zahlreiche Besucher den Teilnehmern zu. „Jungpfalz, vivat hoch“, hallte es immer wieder durch die Stadt.

Der Steckenreitertanz bei der Eröffnung des 25. Schloßfestes in Neuburg. Video: Christof Paulus

Im Schlosshof, dem Ziel des Einzugs, hatte sich indes die Lokalprominenz versammelt – unter ihnen Staatssekretär Roland Weigert, Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber sowie Landrat Peter von der Grün. Um 18.15 Uhr war es dann endlich soweit: Oberbürgermeister Gmehling eröffnete das 25. Neuburger Schloßfest und hob in seiner kurzen Rede das wochen- und monatelange Engagement vieler Neuburger hervor: „Es feiert das Volk aus eigenem Antrieb.“ So wünschte er den Mitwirkenden und den Besuchern ein Fest „in Freud und Heiterkeit“.

Neuburger Schloßfest: Großer Applaus für den Steckenreitertanz

Dann kam der zweite große Auftritt der beiden Prinzen während des Steckenreitertanzes, „unseres Festes Mitte“, wie es der Rathauschef ankündigte: das Herzstück des Renaissancefestes. Das Publikum quittierte das von den Kindern fehlerfrei aufgeführte Tanzspiel mit tosendem Applaus. Spätestens dann war auch den letzten klar: Neuburg feiert endlich wieder sein Schloßfest.

Sehen Sie hier die schönsten Bilder vom Eröffnungstag des Schloßfestes.

