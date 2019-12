Neuburg hat ein neues Kunstcafé

Plus In der Oberen Altstadt hat ein Café mit außergewöhnlichem Konzept eröffnet. Außerdem schließt das Café Luitpold und auch beim Café Kate tut sich etwas.

In das ehemalige Café Vivat am Schloss ist neues Leben eingezogen: Franz Xaver Schmid und sein Artwork-Foto-Studio sind nur ein paar Häuser weiter gerückt – von der Amalienstraße 57 in die Nummer 61. „Ich war auf der Suche nach einer neuen Location, da das Fitzek-Haus, in dem ich bisher war, verkauft werden soll“, begründet Schmid seine Entscheidung. In den alten Gewölberäumen bietet der Neuburger Künstler seinen Gästen auf 70 Quadratmetern eine Mischung aus Café, Galerie und Fotostudio. Er stellt eigene Werke aus – Kohle- und Bleistiftzeichnungen mit Neuburgmotiven sowie Lichtobjekte aus Natur- und Hightechmaterialien – und verköstigt seine Gäste mit „dem geilsten Kaffee der Stadt“, wie er sagt. Die Bohnen dafür bezieht er aus einer kleinen Rösterei aus Ingolstadt, ansonsten bietet er Kuchen und kleine Snacks wie Tramezzini an – „italienisch angehaucht“, wie er sagt.

Ein Café war die Wunschlösung des Eigentümers der Immobilie, Thomas Gräbner. Das verriet er Anfang des Jahres in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Er selbst hatte das Café zwölf Jahre lang im Nebenerwerb erfolgreich betrieben – bis es ihm zu anstrengend wurde. Anschließend vermietete er es, doch die Nachfolger blieben nur 14 Monate. Ab da suchte er jemanden, der den Gastronomiebetrieb samt Außenbereich in prominenter Lage gegenüber dem Schloss weiterführt. Eine Gastronomie hätte den Vorteil, sagte Gräbner, dass die historischen Gewölbekeller für die Öffentlichkeit zugänglich blieben.

Schmid, der die Räume vorerst für einen Zeitraum von drei Jahren gemietet hat, hat innen einiges verändert. Neue Bänke mit Ornamentmustern, die zu den Deckenfresken passen, schaffen insgesamt 25 Sitzplätze. Trotz des besonderen Ambientes schätzt er die Lage auch kritisch ein. „Die Obere Altstadt ist ein schwieriger Standort“, sagt er. Weil die Neuburger am liebsten vor der Türe parken würden und es wenig Laufkundschaft gebe. Aber: „Die Eröffnung war bereits vielversprechend“, sagt er. Ab April hofft er zusätzlich auf Touristen, dann werde er auch Eis zum Mitnehmen anbieten. Überhaupt wolle er sein Angebot den Jahreszeiten anpassen. Derzeit gäbe es hausgemachten Glühwein, Jägertee und Ingwertee mit Orangenkaramell und Minze, im Frühjahr werde er Wildkräutersmoothies kredenzen. Da ihm die Räume gleichzeitig als Fotostudio, Veranstaltungsort für Kunstkurse und Eventlocation für Hochzeiten, Geburtstage und Parties diene, sei sein Geschäft auf mehreren Standbeinen aufgestellt.

Gut angelaufen ist das portugiesische Restaurant „Bom dia Maria“ in der Oberen Altstadt. „Am Wochenende sind wir immer voll“, sagt Claudia Maria Abreu de Lima, eine der beiden Geschäftsführerinnen. Das Geschäft läuft so gut, dass sie und ihre Partnerin Maria de Assuncao Peixoto Soares, ihr Angebot ausweiten. „Seit dieser Woche bieten wir zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten einen Mittagstisch an“, sagt Abreu de Lima. Im Februar werde es zudem zum ersten Mal einen Fado-Abend mit portugiesischer Livemusik geben. Sollte das Angebot ankommen, wird in Zukunft regelmäßig der Klang des Fado, der portugiesischen Sehnsuchtsmusik, in Neuburg ertönen.

Änderungen stehen auch im Café Kate am Theater an. „Wir haben unseren Ruhetag auf Sonntag und Montag erweitert“, teilt Inhaberin Katharina Felbermeir mit. „In dem Café arbeiten viele Mütter mit Kindern, mich eingeschlossen, die am Sonntag mehr Zeit für ihre Familien wollten“, sagt die 30-Jährige. Sechs Jahre lang hatte sie sonntags geöffnet. Weil es inzwischen aber immer schwerer sei, Personal zu finden, das am Sonntag arbeiten wolle, entschloss sie sich zu dem Schritt. Damit trotzdem niemand auf Sonntagskuchen verzichten müsse, können Kunden ab sofort nicht nur ganze Torten, sondern auch einzelne -stücke vorbestellen und diese am Samstagabend abholen. Zudem erwartet die Gäste ab kommender Woche eine größere Frühstückskarte mit speziellen Angeboten für Veganer und Vegetarier. Neu ist auch ein Frühstück zum Mitnehmen und eine kleine, jahreszeitlich wechselnde Mittagskarte. Die Neuausrichtung nimmt Felbermeir zum Anlass, endgültig mit dem Gerücht von einem möglichen Ende ihres Cafés aufzuräumen, das in der Vergangenheit immer wieder kursierte: „An einer Schließung ist überhaupt nichts dran. Vielmehr wollen wir die Arbeit so gestalten, dass alle Freude daran haben.“

Kein Frühstück mehr gibt es bald im Café Luitpold. Das Café, das seit 35 Jahren in Neuburg ist, schenkt am 4. Januar den letzten Kaffee aus. Inhaberin Carolin Hoffmann, die das Café vor fünf Jahren von ihrer Mutter übernommen hatte, möchte sich beruflich neu orientieren. „Ich möchte mein BWL-Studium beenden“, sagt sie. Danach könne sie sich vorstellen, in Neuburg etwas Neues zu eröffnen – mehr wolle sie noch nicht verraten. Einen Nachfolger für das Café an der Luitpoldstraße hat sie bereits gefunden: Das Backhaus Hackner übernimmt das Geschäft und die Mitarbeiter. Geschäftsführer Stefan Hackner, der für die 41 Filialen der Bäckereikette zuständig ist – eine davon in der Grünauer Straße –, will die Filiale komplett renovieren. „Die Gestaltung ist von der Umgebung inspiriert und trägt der exponierten Lage am Schloss Rechnung“, verrät Hackner. Sobald der Umbau abgeschlossen ist, voraussichtlich Anfang März 2020, wird es in der Luitpoldstraße wieder eine Bäckerei mit Café geben. Sie wird auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben.