Neuburg hat eine neue Kulturamtsleiterin

Plus Tourismus-Chefin Marieluise Kühnl führt interimsweise bereits seit drei Monaten das Kulturamt. Nun leitet sie es auch offiziell.

Drei Monate sind mittlerweile vergangen, seitdem die ehemalige Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs Neuburg in Richtung Würzburg verlassen hat. Mögliche Kandidaten und Bewerber auf ihre Nachfolge gab es viele. Am Dienstagabend im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung ist nun die Entscheidung gefallen: Marieluise Kühnl, die bisherige Tourismus-Chefin der Stadt, wird ab 1. Oktober auch offiziell die neue Kulturamtsleiterin. Denn: Bisher hat sie ohnehin Jacobs’ Vertretung interimsweise übernommen.

Kühnl zeigte sich am Mittwoch glücklich über die Entscheidung des Gremiums: „Ich sehe das als Bestätigung meiner Arbeit.“ Direkt im Anschluss an die Sitzung hat ihr der Personalchef der Stadt die frohe Kunde übermittelt. Für die neue Stelle sieht Kühnl sich bestens gerüstet: Als Sachgebietsleiterin Tourismus sei sie ohnehin automatisch die stellvertretende Leiterin des Kulturamts gewesen, hat unter anderem die Sommerakademie in diesem Jahr hauptverantwortlich geleitet. „Ich habe während der Vertretung gemerkt, wie viel Spaß mir die Arbeit bereitet“, sagt sie. Dazu kommt ihre Erfahrung: Seit 27 Jahren arbeitet sie für die Stadt.

Marieluise Kühnl ist die neue Leiterin des Kulturamts. Bild: Stadt Neuburg

Marieluise Kühnl freut sich auf die Kulturamtsleitung

Was für sie den Reiz der neuen Stelle ausmacht? „Ich kann kreativ tätig sein. Man lernt interessante Künstler kennen, die alle viel zu erzählen haben. Und ich kann aktiv am kulturellen Angebot mitwirken“, erklärt Kühnl. Und das ist in Neuburg alles andere als klein.

Viele Möglichkeiten also, um neue Ideen zu entwickeln und eigene Akzente zu setzen. Welche das sein werden, darüber hat sich Kühnl vorerst noch keine Gedanken gemacht: „Ich weiß es ja erst seit kurzer Zeit. Da kann man nicht von einem Tag auf den anderen Entscheidungen treffen.“ Deshalb gehe es nun erst einmal darum, eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Was und welche Möglichkeiten gibt es in Neuburg? Wäre es überhaupt gut, etwas zu verändern? Das seien Fragen, mit denen sich Kühnl nun intensiv auseinandersetzt.

Der Einstieg sollte ihr indes keine großen Probleme bereiten: Durch ihre Vertretung habe sie bereits mit dem neuen Team zusammengearbeitet – vor allem natürlich während der Sommerakademie. „Ich kenne alle und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Es wird ein fließender Übergang“, sagt die neue Kultur-Chefin.

Gmehling hat Kühnl als Kulturamtsleiterin in Neuburg vorgeschlagen

Mit Kühnl hat sich die Stadt also für eine hausinterne Lösung entschieden. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zeigte sich am Mittwoch zufrieden mit der Wahl: „Ich bin sehr zufrieden und habe sie auch selbst vorgeschlagen.“ Sie habe nicht nur große Erfahrung und ein hohes Fachwissen, sondern die ehemalige Leiterin Jacobs hervorragend vertreten. „Außerdem heißt es Amt für Kultur und Tourismus. Und da war sie natürlich 27 Jahre lang tätig“, begründete Gmehling.

Zwar habe es eine große Anzahl an Bewerbern gegeben, aufgrund der Vorkenntnisse, der Ausbildung und der Erfahrung Kühnls habe der Stadtrat entschieden, die anderen Bewerber nicht mehr anzuhören und Kühnl mit dem neuen Amt zu betrauen, was nicht bei allen Stadträten auf uneingeschränkte Zustimmung stieß.

Durch ihre „neue Herausforderung“, wie Gmehling die Aufgabe nannte, wird an anderer Stelle ein Posten frei: die des Tourismus-Chefs. Dafür muss nun eine Ausschreibung erfolgen. Der Rathauschef will die Stelle aber so schnell wie möglich wieder besetzen.