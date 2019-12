vor 49 Min.

Neuburg im Miniformat

Die neue digitale H0-Anlage wächst stetig weiter. Eine Neuigkeit ist geplant

Von Alexandra Maier

Auf einem kleinen Feld erntet ein Bauer gerade Kürbisse. Auf dem dahinter liegenden Gleis fährt eine schwarze Dampflokomotive vorbei. Ein Agilis-Zug dreht seine Runden und macht im Bahnhof Bad Neuburg halt. Auf dem Bahnsteig warten die Fahrgäste. Ein ICE rauscht vorbei. Auf einem grünen Hügel grasen die Schafe. Dahinter ist ein Bergdorf zu erkennen. Eine pittoreske Burg steht auf einem großen Berg. Im Tal steht eine rote Schweizer Bergbahn auf dem Gleis.

Auf der Klubanlage der Modelleisenbahnfreunde Neuburg gibt es unzählige Details zu entdecken, manches erst auf den zweiten oder dritten Blick. Die traditionelle Weihnachtsausstellung des Vereins lockte am ersten Adventswochenende wieder Hunderte von Besuchern ins Vereinsheim an der Augsburger Straße. „Seit nun mehr fünf Jahren arbeiten wir uns peu à peu voran“, erzählt Modellbauer Karl-Heinz Grubba. Ihn fasziniert vor allem die Vielseitigkeit am Modellbau. „Du musst mit Holz, Metall und sogar Kunststoff arbeiten, dazu die Elektrik.“

Ein harter Kern von drei bis fünf Leuten arbeitet intensiv an der 35 Quadratmeter großen klubeigenen Anlage: ein Bahnhofsbereich, ein Industriegebiet, eine Stadt, ein Betonwerk sind bereits entstanden. Vieles mehr ist noch in Planung. Zur Adventsausstellung bringen die Modellbauer ihre eigenen Eisenbahnen mit. Diese fahren auf zwei Systemen: Gleich- und Wechselstrom.

Bernd und Uwe Michlenz aus Buchdorf bei Donauwörth sind vor allem von der Technik, die im Modellbau steckt, begeistert. „Früher sind wir analog gefahren, jetzt digital“, sagt Uwe Michlenz. Sein 17-jähriger Sohn Bernd ist einer der Nachwuchsmitglieder des Vereins. „Ich finde es spannend, am Computer zu programmieren: Die Züge müssen anhalten, es gilt, Bremswege zu berechnen.“ Vor allem wenn viele Züge durch die Landschaft sausen, ist das durchaus anspruchsvoll.

Der Modellbau ist ein teueres Hobby. Deswegen ist der Verein auf Spenden und öffentlichkeitswirksame Aktionen wie die Adventsausstellung angewiesen. Das spült Geld in die Vereinskasse, welches wiederum in die Landschaftsgestaltung investiert wird.

Im nächsten Jahr gibt es dann für die Besucher ein neues Detail zu entdecken: Eine Seilbahn ist in Planung.