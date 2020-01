16.01.2020

Neuburg kann sich auf 227 Parkplätze freuen

Plus Der Plan zur Erweiterung der Schlösslwiese in Neuburg nimmt Formen an. Das ist der aktuelle Stand.

Von Fabian Kluge

Neuburg ächzt unter dem Parkdruck. War es ohnehin seit jeher schwierig, in der Innenstadt eine freie Parkfläche zu finden, hat sich die Situation in den vergangenen Wochen noch einmal verschärft. Anfang Januar wurde die Tiefgarage am Fürstgartencenter für drei Monate gesperrt. Das Bauwerk ist seit 30 Jahren im Dauerbetrieb und bedarf deshalb einer umfassenden Sanierung. „Der Verband der Sachversicherer, vergleichbar mit dem Tüv, sieht dringenden Handlungsbedarf, weshalb die Arbeiten ohne Aufschub zu erledigen sind“, ließ die Stadt in einer Pressemitteilung verlauten.

Ab 20. Januar wird zudem der Parkplatz am Hallenbad für sieben Monate gesperrt. 110 Stellplätze fallen weg, wenn auf dem Gelände das neue Parkhaus gebaut wird. Zwar bietet das Parkhaus dann doppelt so viele Parkflächen wie bisher, dennoch ist bis August die Situation schwierig. Unter anderem ist das Großereignis Donauschwimmen direkt davon betroffen. Shuttlebusse bringen die Besucher vom Volksfest-Parkplatz zum Hallenbad. Umso wichtiger war es den Stadträten, den Plan für die Erweiterung der Schlösslwiese in der Bauausschusssitzung am Mittwoch weiter auf den Weg zu bringen. Zwischen den Parkplätzen und dem Schlößchenweg ist ein Grünstreifen angedacht Die aktuelle Planung sieht vor, dass 227 neue Stellflächen für Autos sowie ein neuer Busparkplatz entstehen. Zudem ist zwischen den Parkplätzen und dem Schlößchenweg ein Grünstreifen mit Hecken und Bäumen angedacht. Aufgrund einer Biotopfläche und der Obstbäume am Schlößchenweg müssen außerdem zwischen dem Weg und der westlichen Stellplatzreihe acht Meter Abstand eingehalten werden. Nicht nötig ist hingegen eine Lärmschutzwand. Die Mitglieder des Bauausschusses brachten die Planungen einstimmig auf den Weg und zeigten sich sehr zufrieden. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) sagte beispielsweise, dass der Parkplatz um 11 Uhr regelmäßig ausgelastet sei und eine Erweiterung daher unbedingt notwendig sei. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) schloss sich der Meinung an und betonte: „Es gibt eine üppige Eingrünung, die Planung gefällt. Jetzt sollten wir diese schnellstmöglich umsetzen.“

