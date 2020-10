vor 19 Min.

Neuburg leuchtet – immerhin ein bisschen

Plus Die „Lange Einkaufsnacht“ wurde coronabedingt zum „Langen Einkaufsabend“. Und auch wenn die besondere Shoppingatmosphäre nicht so war wie in den vergangenen Jahren, waren Kunden und Händler doch zufrieden - mit einem Wehmutstropfen.

Von Anna Hecker

Einkaufen bis 20 Uhr? Was für größere Städte oder Ketten längst zum Alltag gehört, ist in Neuburg ein kleines Event. Der so „Lange Einkaufsabend“ am vergangenen Freitag ersetzte die „Lange Einkaufsnacht“, die die Innenstadt in den vergangenen Jahren bis 23 Uhr mit einem breit gefächerten Unterhaltungsprogramm und geöffneten Geschäften zum leuchten brachte. Zwar wurde die Shoppingnacht in diesem Jahr coronabedingt deutlich verkürzt und auch auf das Rahmenprogramm verzichtet, trotzdem zog es einige Bummler für die Extrastunden an Einkaufserlebnis in die Innenstadt.

Ein bisschen leuchtete es dann doch in Neuburg. An allen Zugängen zur Innenstadt standen flammende Säulen und versprachen ein etwas ausgedehnteres Einkaufserlebnis als an gewöhnlichen Abenden. Während sonst die meisten Geschäfte spätestens um 18 Uhr ihre Türen schließen, schlenderten kurz vor dem Wochenende auch um viertel vor sieben noch Kunden durch die Regale, probierten mal eine Hose, mal ein Oberteil an, oder nutzen den Abend auch einfach nur, um sich unbeschwert mit Freunden zu treffen.

In Neuburgs Innenstadt öffnen die Geschäfte länger

„Endlich mal wieder raus“, so lautete beispielsweise das Motto von Laura Wegele und Marie Appel, die mit zwei weiteren Freundinnen in den Geschäften stöberten. Gut gelaunt suchten die jungen Frauen aus Sinning und Karlshuld im Modehaus Bullinger nach der ein oder anderen Errungenschaft und freuten sich über den Einkaufsabend, auch wenn dieser „leider viel zu kurz ist“. Dass sie am Freitagabend in die Innenstadt gekommen sind, lag auch an der Solidarität gegenüber den lokalen Händlern. „Wir wollen die Läden vor Ort unterstützen“ , sagten Wegele und Appel. Auch die Abteilungsleiterin der Damenmode zeigte sich hochzufrieden. „Es läuft sehr gut und fühlt sich schon fast wieder nach Normalität an“, meinte die Verkäuferin des Modehauses. An das Hygienekonzept hätten sich die Kunden schnell gewöhnt, „mit der Maske wächst man ja schon fast zusammen“, sagte sie augenzwinkernd und verwies auf einige Modemarken, die mittlerweile den Mund-Nasen-Schutz mit den passenden Herbstmustern in die Kollektionen aufgenommen haben.

Bummeln mit Maske: Laura Wegele und Marie Appel schlenderten mit zwei weiteren Freundinnen durchs Modehaus Bullinger. Bild: Anna Hecker

Während bei den großen Modehäusern wie Bullinger, Keidler oder Trendshop stetig die Kundschaft ein- und ausging, warteten andere Läden vergeblich auf die späten Einkäufer. Bei Optik Smoll läutet die Ladenglocke beispielsweise kaum. „Die Kunden kamen wie immer am Nachmittag, die zwei zusätzlichen Stunden am Abend locken leider keine neuen Kunden an“, sagte Verkäuferin Maria Friedl. Man spüre deutlich die fehlende Stimmung, die während der langen Einkaufsnacht sonst immer auf den Straßen herrschte. „Es gibt keine Bewirtung, kaum Beleuchtung, das zieht weniger Menschen in die Stadt“, meinte sie.

Aus der "Langen Einkaufsnacht" wurde der "Lange Einkaufsabend" in Neuburg

Tatsächlich fiel auf, dass gerade in den kleineren Läden die abendliche Kundschaft eher ausblieb. Das merkte auch das Team in dem Unverpacktladen „auffüllbar“. Bei ihnen bedeutet eine Ladenöffnung bis 20 Uhr lediglich eine zusätzliche Stunde für die Kunden. Trotzdem freute man sich hier über die Initiative des Stadtmarketings. „Es ist ein guter Versuch, mehr Menschen in die Innenstadt zu locken. So bringt man die Neuburger noch näher zu ihren Händlern, durch die Corona-Krise ist der Zusammenhalt spürbar gestiegen“, sagten die beiden Verkäufer.

Dass die Stammkundschaft trotz Beschränkungen den Geschäften treu bleibt, bestätigen auch die Angestellten bei der Herrenbekleidung Moser. „Die Kunden kommen, nicht nur an der langen Einkaufsnacht, und das ist das Wichtigste“, sagte eine Verkäuferin zufrieden. Sie glaubt auch an die positive Auswirkung durch solch ein Event, auch wenn es nur zwei Stunden mehr sind. „Dadurch wird das Einkaufserlebnis zu etwas Besonderem, das lockt die Kundschaft schon an.“

Kunden nutzten die Extrastunden, um in aller Ruhe einzukaufen. Bild: Anna Hecker

Spürbar schnell war das besondere Shoppingerlebnis dann aber auch wieder vorbei. Ab halb acht leerten sich die Einkaufsstraßen merklich. Statt einem langen strahlendem Abend wohl eher ein kurzes Aufleuchten. Und doch war es ein Leuchten, dass in den Kunden und Händlern die Hoffnung wachrief, dass im kommenden Jahr wieder eine lange Einkaufsnacht möglich sein wird – ganz ohne Corona-Beschränkungen.





