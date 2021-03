vor 16 Min.

Neuburg macht sich hübsch für den Kneipp-Geburtstag

Fleißige Helfer des Verschönerungsvereins Neuburg richten derzeit das Kneippbecken am Finkenstein wieder her.

Plus Zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp will der Verschönerungsverein in Neuburg ein umfangreiches Programm vorstellen. Es gibt bald auch einen Rundwanderweg.

Die Staatsregierung hat anlässlich des 200. Geburtstages von Sebastian Kneipp ein Förderprogramm für die Errichtung und Sanierung von Kneippanlagen aufgestellt. Die Stadt Neuburg hat auf Anregung des Verschönerungsvereins die Sanierung des Kneippbeckens am Finkenstein ins Programm aufnehmen lassen. Aus diesem Grund wird das Projekt mit 9000 Euro gefördert. In den vergangenen Tagen wurden die letzten Details für die Sanierung besprochen.

Wie der Verschönerungsverein mitteilt, wird die gesamte Anlage in den nächsten Wochen hergerichtet. Das Tretbecken wird gefliest, drei neue Bänke werden aufgestellt und das gesamte Umfeld wird überarbeitet. Die Arbeiten sollen bis zum 17. Mai 2021 (Geburtstag von Sebastian Kneipp) abgeschlossen sein. Zudem wird von der Stadt ein neues Wassertretbecken beim Spielplatz am Graben gebaut. Das neue Becken wird unterhalb der Kneippbüste errichtet. An dieser Stelle befand sich vor gut 100 Jahren bereits ein Wassertretbecken. Leider, bedauert der Verein, könne die Baumaßnahme, die über Städtebaufördermittel bezuschusst wird, erst im Spätsommer verwirklicht werden, da auch der Spielplatz erneuert wird.

Kneipp-Tretbecken am Neuburger Finkenstein wird saniert

Anlässlich „200 Jahre Kneipp“ hat der Verschönerungsverein ein umfangreiches Programm erstellt, welches in den nächsten Tagen vorgestellt wird. Alle Mitglieder sind eingeladen, sich an den Aktionen aktiv oder passiv zu beteiligen. Wer mitmachen möchte oder Vorschläge hat, kann sich unter Telefon 0151/24111863 melden.

Derzeit wird ein Kneipp-Rundwanderweg eingerichtet, der vom Graben zum Finkenstein und zurück führt. Der elf Kilometer lange Weg soll ebenfalls am 17. Mai eröffnet werden. Die erste Wanderung wird durch Lothar Klingenberg, der den Wanderweg ausgearbeitet hat, geführt. Bei dieser Gelegenheit wird dann auch das sanierte Wassertretbecken am Finkenstein eingeweiht werden.

Lesen Sie dazu auch:

Neuburg bekommt seine Kneippbecken zurück

Tourismus in Neuburg: Die Anfragen steigen leicht an

Fällung für Neuburger Kneippbecken: Soll man einen einzelnen Baum retten?