vor 41 Min.

Neuburg neu im Netz

Mit einem neuen Internetauftritt will die Stadt den Bürgern einen besseren Service bieten

Die Stadt Neuburg hat seit 1997 einen eigenen Internetauftritt. Nutzer finden die Homepage unter www.neuburg-donau.de. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt, sind seit der letzten technischen und optischen Auffrischung knapp zehn Jahre vergangen, darum war es höchste Zeit, das städtische Infoportal auf den aktuellen Stand zu bringen. Nach sechs Monaten intensiver Vorbereitung ist die überarbeitete Homepage ab sofort online.

„Mit der neuen Seite haben wir unseren Internetauftritt nicht einfach nur einem Relaunch unterzogen“, betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Die Seite ist jetzt übersichtlicher, leichter bedienbar, nutzerfreundlicher und nicht zuletzt auch optisch ein echter Gewinn.“ Der moderne Look in sogenannter Kacheloptik soll ansprechender sein, als der in die Jahre gekommene Auftritt.

Auf den Weg gebracht hat die neue Seite Dominik Weiss aus dem Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam mit den Experten des Neuburger Unternehmens Data Factory stand bei der Entwicklung der neuen Seite in erster Linie der Nutzer im Mittelpunkt. „Zielsetzung war für uns eine hochmoderne Seite mit ansprechendem Design, die vor allem leicht und intuitiv bedienbar sein muss“, erklärt Weiss und fügt an: „Der Nutzer wird sich auf unserer neuen Seite durch eine klare Strukturierung samt zentraler Suchfunktion viel einfacher zurechtfinden.“ Darüber hinaus entspreche die neue Homepage den sogenannten Responsive-Standards, also der Möglichkeit, von allen Endgeräten wie PC, Laptop, Tablet oder Smartphone, optimal dargestellt zu werden.

Aufgezeigt wird das Leistungsspektrum der Stadtverwaltung in den sechs Rubriken „Rathaus“, „Tourismus“, „Wirtschaft“, „Kultur“, „Leben“ und der neuen Rubrik „Service“. In Letzterer geht es um die praktischen Belange der Bürger. So sind im Bürger-Service-Portal die Online-Behörden-Angebote verzeichnet, die nach derzeitiger Rechtslage möglich sind. Die Nutzung soll zu vereinfachten Behördengängen und verkürzten Wartezeiten führen. Darüber hinaus stehen unter anderem ein virtuelles Fundbüro, ein digitaler Mängelmelder, ein Downloadbereich für gängige Formulare und natürlich auch der Kita-Planer zur Verfügung. Eine Sonderrolle nehmen die Rubriken „Kultur“ und „Tourismus“ ein. Die Bereiche wurden aufgrund ihrer Zugriffszahlen und Bedeutung als eigene Webseiten entwickelt und warten mit zahlreichen Zusatzangeboten auf.

