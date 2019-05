14:31 Uhr

Neuburg räumt nach dem Hochwasser auf

Einige Wege werden nach dem Hochwasser in Neuburg wieder freigegeben, andere werden vorerst gesperrt bleiben.

Der Pegel der Donau sinkt, die Stadt beginnt mit den Aufräumarbeiten. Welche Bereiche bis wann gesperrt bleiben.

Während sich der Donaupegel schrittweise wieder normalisiert, beginnt die Stadt Neuburg mit den Aufräumarbeiten. So werden in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen THW am Freitagnachmittag die mobilen Schutzelemente im Bereich der „Hölle“ bei der Donaubrücke abgebaut, teilt die Stadt mit. Dann ist der Nachtbergweg wieder passierbar. Darüber hinaus laufen die Planungen zur umfassenden Schlamm- und Treibgutbeseitigung auf den Wegen entlang der Donau.

Hochwasser in Neuburg: Der Schlamm muss erst trocknen

„Wir lassen die schlammigen Hinterlassenschaften bewusst über das Wochenende abtrocknen, damit wir dann in der nächsten Woche vernünftig arbeiten können“, berichtet Betriebsleiter Ralf Fellner. Vorerst bleiben die meisten Wege in Flussnähe noch gesperrt, weil teilweise noch Ausuferungen vorhanden und die Wege aufgrund der vorhandenen Ablagerungen rutschig sind. Bis zum nächsten Wochenende sollen die Arbeiten im Uferbereich beider Donauseiten abgeschlossen sein. (nr)

Themen Folgen